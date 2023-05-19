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Страшно и смешно: дальнобойщик задремал за рулем (все живы!)

В это время за шторкой мирно спал напарник, то есть в какой-то момент в движущемся грузовике спали оба!

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Способов продлить время бодрствования за рулем известно несколько, однако ни один из них не избавляет вас от необходимости как следует выспаться. Другое дело, когда есть напарник, могущий подменить вас за рулем.

Именно так и работают дальнобойщики – меняясь в дальней дороге и проводя определенное количество часов во сне в спальном отделении тягача.

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Но ведь и тут бывают нестыковки! История умалчивает о том, как эти двое угодили в такую ситуацию, но она вполне реальна. Факт остается фактом: на этих кадрах мы видим, как дальнобойщик засыпает за рулем, и грузовик теряет управление.

Позже выяснится, что все это время за шторкой мирно спал его напарник. То есть в какой-то момент в движущемся грузовике спали оба!

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Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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