Стоит ли брать полноприводный Omoda C5?

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Недавно марка Omoda порадовала россиян новой модификацией своего первого кроссовера Omoda C5. Полноприводная версия автомобиля уже сейчас доступна к покупке, а ее цена стартует от 2 739 900 ₽. Сегодня разберем, какие изменения производитель внедрил в обновленную модель.

Визуально полноприводный Omoda C5 практически не отличается от переднеприводной версии, только на задней части кузова появился небольшой шильдик с буквами AWD.

А вот внутри автомобиля произошли более значительные изменения: вместо бензинового турбированного двигателя объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., который работает в паре с надежным вариатором CVT25, AWD-версии достался наддувный двигатель 1,6T GDI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной «мокрой» трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями. Автомобиль увеличил мощность с 210 Нм до 275 Нм, а время разгона до 100 км/ч, наоборот, уменьшил с 9,9 до 8,6 секунды.

Динамика Omoda C5 AWD стала гораздо лучше и резвее в связи с большой разницей в крутящем моменте (+65 Нм). А благодаря высокой скорости отклика интеллектуальной системы полного привода он сразу же автоматически включается при изменении дорожной ситуации. Данная версия автомобиля предлагается только в двух высших комплектациях Active и Supreme, которые по набору оборудования соответствуют комплектациям Lifestyle и Ultimate у переднеприводных Omoda C5.

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