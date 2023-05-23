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Стоит ли брать полноприводный Omoda C5?

на правах рекламы
Недавно марка Omoda порадовала россиян новой модификацией своего первого кроссовера Omoda C5. Полноприводная версия автомобиля уже сейчас доступна к покупке, а ее цена стартует от 2 739 900 ₽. Сегодня разберем, какие изменения производитель внедрил в обновленную модель.

За Рулем

Визуально полноприводный Omoda C5 практически не отличается от переднеприводной версии, только на задней части кузова появился небольшой шильдик с буквами AWD.

А вот внутри автомобиля произошли более значительные изменения: вместо бензинового турбированного двигателя объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., который работает в паре с надежным вариатором CVT25, AWD-версии достался наддувный двигатель 1,6T GDI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной «мокрой» трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями. Автомобиль увеличил мощность с 210 Нм до 275 Нм, а время разгона до 100 км/ч, наоборот, уменьшил с 9,9 до 8,6 секунды.

За Рулем

Динамика Omoda C5 AWD стала гораздо лучше и резвее в связи с большой разницей в крутящем моменте (+65 Нм). А благодаря высокой скорости отклика интеллектуальной системы полного привода он сразу же автоматически включается при изменении дорожной ситуации. Данная версия автомобиля предлагается только в двух высших комплектациях Active и Supreme, которые по набору оборудования соответствуют комплектациям Lifestyle и Ultimate у переднеприводных Omoda C5.

За Рулем

Приобрести Omoda C5 AWD можно уже сейчас в ДЦ OMODA Кунцево. Как раз сейчас в дилерском центре действует выгодная программа рассрочки в 0% до 78 месяцев с остаточным платежом, которая позволяет почти в два раза снизить ежемесячный платеж за счет уплаты фиксированной суммы в конце срока действия рассрочки. А размер остаточного платежа составляет до 60% от стоимости приобретаемого авто.

Также здесь вы можете оформить страхование на автомобиль по программе СУПЕРКАСКО, которая делает его доступным по единой цене — 36 250 руб. Ждем вас по адресу: Москва, Горбунова ул., 14.

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За Рулем
За Рулем
За Рулем

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