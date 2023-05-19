Очень необычная сигнализация – поставили бы себе такую?

«Товарищ, что вам здесь надо?! Что вам здесь надо?!»…

Автолюбитель выложил в Сеть видео, демонстрирующее результат установки на автомобиль необычной сигнализации. В кадре мы видим кроссовер Nissan Qashqai первого поколения; в руках у владельца - брелок.

При постановке на охрану автомобиль теперь сообщает голосом трансформера Оптимуса Прайма: «активизация боевых функций», а при снятии заявляет, что происходит «отключение маскировки».

Если несильно хлопнуть по кузову и стеклу, слышится крик из советской комедии Афоня: «Товарищ, что вам здесь надо?! Что вам здесь надо?!». А если увеличить силу удара, то машина процитирует уже «Бриллиантовую руку»: «Помогите! Спасите!».

Владелец сообщает, что с установкой ему пришлось повозиться, но результат того стоил. В систему можно загружать любые файлы формата wav, чем он и собирается заняться. Только вот порадуются ли такому увлечению соседи?...

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK