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Очень необычная сигнализация – поставили бы себе такую?

«Товарищ, что вам здесь надо?! Что вам здесь надо?!»…

За Рулем9 переделок в автомобиле, из-за которых не будет проблем с ГИБДД

Автолюбитель выложил в Сеть видео, демонстрирующее результат установки на автомобиль необычной сигнализации. В кадре мы видим кроссовер Nissan Qashqai первого поколения; в руках у владельца - брелок.

При постановке на охрану автомобиль теперь сообщает голосом трансформера Оптимуса Прайма: «активизация боевых функций», а при снятии заявляет, что происходит «отключение маскировки».

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Если несильно хлопнуть по кузову и стеклу, слышится крик из советской комедии Афоня: «Товарищ, что вам здесь надо?! Что вам здесь надо?!». А если увеличить силу удара, то машина процитирует уже «Бриллиантовую руку»: «Помогите! Спасите!».

Владелец сообщает, что с установкой ему пришлось повозиться, но результат того стоил. В систему можно загружать любые файлы формата wav, чем он и собирается заняться. Только вот порадуются ли такому увлечению соседи?...

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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