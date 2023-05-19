Требовали миллион долларов: бросил машину и телефон, уехал куда-то на такси

Сотрудники МВД отыскали ранее пропавшего сына генерального директора сети медицинских лабораторий.

Пропавший сын владельца сети медлабораторий нашелся в Гороховце Владимирской области, сообщает пресс-служба МВД. Его родители несколько дней назад обратились в полицию, заявив, что неизвестные похитили сына и требуют выкуп в миллион долларов США.

Как выяснили оперативники, злоумышленники вошли в доверие к молодому человеку (парень учится в РУДН), используя сведения о семье. Они убедили взять его несколько крупных кредитов и перечислить средства им. А затем уговорили уехать из Москвы.

Втершиеся в доверие неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и все действия мотивировали опасностью, якобы угрожающей семье молодого человека.

По их указанию студент оставил в Пушкине свою машину, выбросил телефоны, сел на такси и уехал во Владимирскую область, где жил в арендованной злоумышленниками квартире. А в это время аферисты вымогали у его родителей деньги.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 126 и 163 УК РФ. Сейчас ведется розыск лиц, причастных к преступлению, а жизни студента ничего не угрожает.

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Источник: МВД Медиа

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