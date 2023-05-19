#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бренд не имеет значения – новые правила вторичного рынкаБренд не имеет значения – новые правила вторичного рынка
Продажи машин с пробегом вдруг рванули вверх, и...
Spring Breeze показал новые мотоциклы – ценыSpring Breeze показал новые мотоциклы – цены
Модельный ряд бренда значительно расширился, а...
Еще один перевозчик получил разрешение на полеты в ГрузиюЕще один перевозчик получил разрешение на полеты в Грузию
Рейсы будут осуществляться из двух российских...

Требовали миллион долларов: бросил машину и телефон, уехал куда-то на такси

Сотрудники МВД отыскали ранее пропавшего сына генерального директора сети медицинских лабораторий.

За Рулем9 переделок в автомобиле, из-за которых не будет проблем с ГИБДД

Пропавший сын владельца сети медлабораторий нашелся в Гороховце Владимирской области, сообщает пресс-служба МВД. Его родители несколько дней назад обратились в полицию, заявив, что неизвестные похитили сына и требуют выкуп в миллион долларов США.

Как выяснили оперативники, злоумышленники вошли в доверие к молодому человеку (парень учится в РУДН), используя сведения о семье. Они убедили взять его несколько крупных кредитов и перечислить средства им. А затем уговорили уехать из Москвы.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Втершиеся в доверие неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и все действия мотивировали опасностью, якобы угрожающей семье молодого человека.

По их указанию студент оставил в Пушкине свою машину, выбросил телефоны, сел на такси и уехал во Владимирскую область, где жил в арендованной злоумышленниками квартире. А в это время аферисты вымогали у его родителей деньги.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 126 и 163 УК РФ. Сейчас ведется розыск лиц, причастных к преступлению, а жизни студента ничего не угрожает.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МВД Медиа

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0