Требовали миллион долларов: бросил машину и телефон, уехал куда-то на такси
Пропавший сын владельца сети медлабораторий нашелся в Гороховце Владимирской области, сообщает пресс-служба МВД. Его родители несколько дней назад обратились в полицию, заявив, что неизвестные похитили сына и требуют выкуп в миллион долларов США.
Как выяснили оперативники, злоумышленники вошли в доверие к молодому человеку (парень учится в РУДН), используя сведения о семье. Они убедили взять его несколько крупных кредитов и перечислить средства им. А затем уговорили уехать из Москвы.
Втершиеся в доверие неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и все действия мотивировали опасностью, якобы угрожающей семье молодого человека.
По их указанию студент оставил в Пушкине свою машину, выбросил телефоны, сел на такси и уехал во Владимирскую область, где жил в арендованной злоумышленниками квартире. А в это время аферисты вымогали у его родителей деньги.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 126 и 163 УК РФ. Сейчас ведется розыск лиц, причастных к преступлению, а жизни студента ничего не угрожает.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Unsplash
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