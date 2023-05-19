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Spring Breeze показал новые мотоциклы – цены

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Сегодня, 19 мая, в Китае начал работу Пекинская международная выставка мотоциклов. На ней компания Chunfeng CFMOTO, которой принадлежит бренд Spring Breeze, представила 6 новых тяжелых байков:

  • 800MT Adventure Edition,
  • 1250TR-G,
  • XO Baboon Adventurer,
  • 450SR S,
  • 450NK,
  • 450CL-C.

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Spring Breeze 800MT

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Версия Adventure Edition уже в стандартной комплектации поставляется с двойной системой контроля тяги TCS, разработанной совместно с Bosch, оснащенной 6 режимами езды и интеллектуальной платформой Rhino.

Можно отключить или включить передние и задние ABS, TCS и другие системы. Для байка были выбраны шины Michelin ANIKEN ADVENTURE.

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Spring Breeze 800MT Adventure Edition оснащен рядным двухцилиндровым двигателем с водяным охлаждением объемом 799 куб. см. Его мощность составляет 95 л.с. при 9000 об/мин, а крутящий момент достигает 77 Нм при 7500 об/мин. В коробке передач используется скользящее сцепление CF-SC для повышения плавности при переключениях.

Цена байка составляет 58 680 юаней или 667 тысяч рублей.

Spring Breeze 1250TR-G

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Это флагман модельного ряда Spring Breeze, который только что обновили. Инженеры улучшили систему электронного управления и добавили интеллектуальных помощников. Новый байк оснастили четырехканальной аудиосистемой JBL уровня HIFI с усилителем и эффектом объемного звучания. Также появился подогрев переднего и заднего сидений.

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Новая для байка система RDS выполняет три основные функции: мониторинг слепых зон, помощь при смене полосы движения и предупреждение о риске столкновения сзади.

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Мотоцикл оснащен новейшим двухцилиндровым двигателем CFMOTO V-образного типа с углом развала цилиндров 75°. Двигатель объемом 1279 куб. см имеет мощность 140 л.с.

Кроме всего прочего байк может похвастать тормозными суппортами Brembo, системой подавления вибраций MARZOCCHI, гидравлическим сцеплением MAGURA, демпфером руля MUELLER и многими другими вкусностями.

Цена составляет 109 980 юаней или 1,25 млн рублей.

Spring Breeze 450SR S

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Это тоже обновленная версия уже знакомого мотоцикла. Его сделали безопаснее и технологичнее. Дизайн 450SR S был вдохновлен профессиональными гоночными байками. Это коснулось и звука выхлопной системы.

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Диаметр переднего тормозного диска был увеличен до 240 мм и появились двухпоршневые суппорты, передние амортизаторы теперь регулируемые, также появилась система контроля тяги TCS для езды по скользким поверхностям и предотвращающая пробуксовку заднего колеса.

Байк оснащен 450-кубовым двигателем, разработанным Chunfeng, который развивает мощность 50,5 л.с. при 9500 об/мин и максимальный крутящий момент 39 Нм при 7600 об/мин.

Цена байка составляет 33 580 юаней или 380 тысяч рублей.

Фото: Chunfeng CFMOTO

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За РулемКирилл Панов
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