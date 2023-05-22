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Автомобили Sollers будут выпускать в Азербайджане

В производстве будут использоваться российские комплектующие.

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Компании «Соллерс» и «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей в Азербайджане.

Соглашение предполагает организацию производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия «Азермаш» с использованием комплектующих, импортируемых из России, говорится в сообщении компании «Соллерс». При этом какие именно модели планируется выпускать, не сообщается.

Стороны также договорились принять меры по удовлетворению местного спроса, осуществлению экспорта автомобилей и обмену специалистами по промышленной сборке автотранспортных средств между Россией и Азербайджаном.

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Сборочное производство коммерческих моделей Argo (цена в рознице – от 2,6 млн рублей) и Atlant (2,9 млн рублей) на заводе в ОЭЗ «Алабуга» началось в конце 2022 года.

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За РулемПономарева Дарина
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