Автомобили Sollers будут выпускать в Азербайджане

В производстве будут использоваться российские комплектующие.

Компании «Соллерс» и «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей в Азербайджане.

Соглашение предполагает организацию производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия «Азермаш» с использованием комплектующих, импортируемых из России, говорится в сообщении компании «Соллерс». При этом какие именно модели планируется выпускать, не сообщается.

Стороны также договорились принять меры по удовлетворению местного спроса, осуществлению экспорта автомобилей и обмену специалистами по промышленной сборке автотранспортных средств между Россией и Азербайджаном.

Сборочное производство коммерческих моделей Argo (цена в рознице – от 2,6 млн рублей) и Atlant (2,9 млн рублей) на заводе в ОЭЗ «Алабуга» началось в конце 2022 года.