«Волгабас» – новый газомоторный автобус, собранный по уникальной технологии

«Волгабас Групп» обновил газомоторный автобус 5270G большого класса пассажировместимости.

На выставке SpbTransportFest был представлен обновленный автобус 5270G, собранный по технологии болтовых соединений. Уменьшение количества сварки обеспечивает высокую прочность и хорошую ремонтопригодность конструкции. К примеру, поврежденные сегменты облицовки можно будет легко заменить механически.

Еще одним интересным изменением является замена гидравлических вентиляторов на консоль с несколькими электрическими под управлением интеллектуального программного обеспечения. Что касается топливной системы, новинка работает на сжиженном или компримированном природном газе. Для этого на крышу машины устанавливают баллоны, а в её заднюю часть — криогенный топливный бак. Это позволяет заправлять автобус на любой метановой заправке.

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Источник: Журнал "Рейс"

Фото: vk.com/volgabusnews