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«Волгабас» – новый газомоторный автобус, собранный по уникальной технологии

«Волгабас Групп» обновил газомоторный автобус 5270G большого класса пассажировместимости.

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На выставке SpbTransportFest был представлен обновленный автобус 5270G, собранный по технологии болтовых соединений. Уменьшение количества сварки обеспечивает высокую прочность и хорошую ремонтопригодность конструкции. К примеру, поврежденные сегменты облицовки можно будет легко заменить механически.

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Еще одним интересным изменением является замена гидравлических вентиляторов на консоль с несколькими электрическими под управлением интеллектуального программного обеспечения. Что касается топливной системы, новинка работает на сжиженном или компримированном природном газе. Для этого на крышу машины устанавливают баллоны, а в её заднюю часть — криогенный топливный бак. Это позволяет заправлять автобус на любой метановой заправке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Журнал "Рейс"

Фото: vk.com/volgabusnews

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