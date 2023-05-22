Названы самые популярные транспортные услуги в России

Услуги грузчиков — в конце списка.

С апреля 2022 по март 2023 года общая выручка компаний и частников, занимающихся транспортными услугами, составила 1,281 млрд рублей.

По данным «Авито Услуги» и исследовательского агентства ORO, в этой сфере было выполнено 1,144 млн заказов.

Самыми популярными стали грузоперевозки по городу (42%).

Вторыми по популярности оказались курьерские поручения (41%).

Услуги по междугородним (32%) и пассажирским (32%) грузоперевозкам занимают третью строчку.

В конце списка – услуги грузчиков (14%).

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: depositphotos.com