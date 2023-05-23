Не доставайся никому! Задержанный водитель разбил машину молотком (видео)
В Оренбургской области инспекторам ГИБДД попался крайне щедрый на эмоции автолюбитель.
Эмоциональность задержанного сотрудниками ДПС в Бугуруслане водителя отчасти объяснял алкоголь – его наличие в выдыхаемом воздухе показало дальнейшее освидетельствование.
Однако настолько рьяной реакции повидавшие всякое инспекторы наверняка не ожидали.
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Они остановили 21-летнего парня на ВАЗ-2107 и помимо странного поведения обнаружили у него 62 нарушения ПДД за последние три года, прошедших с получения им прав.
Полицейские поступили логично: вызвали эвакуатор, чтобы отправить «семерку» на штрафстоянку. Однако владелец изволил с этим не согласиться и буквально расколошматил машину молотком.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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