#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые предупреждающие знаки появились на дорогахНовые предупреждающие знаки появились на дорогах
Водители не понимают, как на них реагировать.
Заменил мотор — оформлять надо? Ответ ГИБДДЗаменил мотор — оформлять надо? Ответ ГИБДД
Ситуацию, в которой оказался читатель «За...
Не доставайся никому! Задержанный водитель разбил машину молотком (видео)Не доставайся никому! Задержанный водитель разбил машину молотком (видео)
В Оренбургской области инспекторам ГИБДД...

Не доставайся никому! Задержанный водитель разбил машину молотком (видео)

В Оренбургской области инспекторам ГИБДД попался крайне щедрый на эмоции автолюбитель.

За РулемНовый «китаец» или б/у Тигуан за те же деньги: (не)легкий выбор

Эмоциональность задержанного сотрудниками ДПС в Бугуруслане водителя отчасти объяснял алкоголь – его наличие в выдыхаемом воздухе показало дальнейшее освидетельствование.

Однако настолько рьяной реакции повидавшие всякое инспекторы наверняка не ожидали.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Они остановили 21-летнего парня на ВАЗ-2107 и помимо странного поведения обнаружили у него 62 нарушения ПДД за последние три года, прошедших с получения им прав.

Полицейские поступили логично: вызвали эвакуатор, чтобы отправить «семерку» на штрафстоянку. Однако владелец изволил с этим не согласиться и буквально расколошматил машину молотком.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0