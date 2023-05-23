Стало известно, какие авто чаще оказываются на СТО

В первом квартале 2023 года стали чаще посещать автосервисы владельцы 4-5-летних машин.

По данным сети автосервисов Fit Service, российские водители стали чаще обслуживать автомобили в возрасте 4-5 лет. За первые три месяца 2023 года количество обращений выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в марте их количество увеличилось уже на 17% по сравнению с мартом 2022.

Количество машин возрастом до 3 лет, наоборот, снизилось на 11%, а доля автомобилей от 6 до 9 лет упала сразу на 19%. Возросло число клиентов на возрастных машинах (старше15 лет), их общая доля составляет 37% от общего числа обращений.

Стоимость обслуживания новых автомобилей выросла на 29%, средний чек составил 7016 рублей. Машины возрастом от 4 до 5 лет ремонтировать стало дороже на 21%: средний чек – 7745 рублей.

Что касается марок, Fit Service чаще всего посещали владельцы Toyota (15% от общего числа), Lada с долей 8%, а также Nissan, Hyundai и Kia.

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Источник: Autonews