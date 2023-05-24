Старенький КАМАЗ превратили в супертягач (видео)

Среди водителей грузовиков есть отдельная каста, и хотя бы одного ее представителя вы точно встречали на дорогах.

Мы говорим о тех, кто предпочитает бесконечно дорабатывать машину, в итоге сотворяя настоящее произведение искусства или образец чудовищной безвкусицы. Конечно, и среди них есть разделение: кто-то, например, тюнингует ЗИЛы.

А кто-то отдает предпочтение старым КАМАЗам – как в нашем свежем примере. Заметим, что тюнинг – явление международное, и тюнинг челнинских грузовиков тут не исключение. Судя по номерам, этот белый красавец КАМАЗ-65116 из Узбекистана.

Машину почти случайно засняли на парковке – видео не слишком подробное, но впечатляет. Чего стоит только надпись на передке!

И этот тягач не просто белый, он сияет белоснежной краской. Аккуратный стильный бампер, аэродинамический обвес, светотехника – все говорит о настоящей любви владельца к своему железному кормильцу. Отличный пример для подражания!

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK