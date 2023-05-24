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Крабовый ход, джойстик, телескопическая стрела... — что за машина?

На CTT Expo 2023 компания ТМС показала BL-4X — новинку собственной разработки.

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Главная особенность экскаватора-погрузчика TMS BL-4X – система крабового хода. Это очень полезная функция, расширяющая возможности размещения техники для удобной работы. Джойстиковое управление и просторная кабина обеспечивают комфорт работника.

Есть несколько вариантов комплектации колес в зависимости от потребностей заказчика: все маленькие, передние маленькие и большие задние, все большие колеса. В стандартном исполнении погрузчик комплектуется большими колесами 16,9-28.

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Еще одна опция – телескопическая стрела для экскаватора, увеличивающая глубину копания до 5,1 метра. TMS BL-4X обладает большой собственной массой 10 300 кг, что позволяет обрабатывать груз до 3300 кг без особых нагрузок на технику.

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Трансмехсервис

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За РулемЛежнин Роман
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