Крабовый ход, джойстик, телескопическая стрела... — что за машина?
Главная особенность экскаватора-погрузчика TMS BL-4X – система крабового хода. Это очень полезная функция, расширяющая возможности размещения техники для удобной работы. Джойстиковое управление и просторная кабина обеспечивают комфорт работника.
Есть несколько вариантов комплектации колес в зависимости от потребностей заказчика: все маленькие, передние маленькие и большие задние, все большие колеса. В стандартном исполнении погрузчик комплектуется большими колесами 16,9-28.
Еще одна опция – телескопическая стрела для экскаватора, увеличивающая глубину копания до 5,1 метра. TMS BL-4X обладает большой собственной массой 10 300 кг, что позволяет обрабатывать груз до 3300 кг без особых нагрузок на технику.
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: Трансмехсервис
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