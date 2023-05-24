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Названа средняя стоимость подержанного автомобиля в РоссииНазвана средняя стоимость подержанного автомобиля в России
По данным исследований и клиентской аналитики...
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Названа средняя стоимость подержанного автомобиля в России

По данным исследований и клиентской аналитики «Авто.ру», на российском рынке преобладают подержанные отечественные автомобили. Их доля составляет 77%.

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Средняя цена отечественного автомобиля на вторичке несколько выросла относительно начала года и теперь составляет около 400 тысяч рублей.

В январе подержанную машину можно было купить в среднем за 370 тысяч. В основном это старые автомобили возрастом от 20 лет – четверть предложений приходится на них. Машины в диапазоне 15-19 лет и 10-14 лет занимают равные доли по 21%. Относительно молодые машины в возрасте от 3 до 5 лет составляют 14% предложенных. И 7% автомобилей свежие, не старше 2 лет. Средний возраст автомобиля с пробегом – 14 лет, а средний пробег – 134 тысячи километров.

Что касается разброса цен, то 53% предложенных автомобилей не дороже 300 тысяч рублей. Еще 16% рынка занимают машины стоимостью 300-500 тысяч, 15% – 800 тысяч – 1,5 млн, еще 15% – 500-800 тысяч рублей.

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Значительную долю на рынке занимает старая продукция АВТОВАЗа – классика и Самара. Несмотря на то, что автомобили давно сняты с производства, в низком ценовом сегменте они до сих пор пользуются большим спросом.

Источник: Российская газета

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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