Названы города России, в которых больше всего ДТП

Места с седьмого по четвертое занимают Кемерово, Архангельск, Абакан и Иркутск.

Страховщики проанализировали данные о страховых случаях в 2022 году и выявили десятку самых аварийных регионов России. Во внимание принимались аварии легковушек, владельцы которых оформили полное каско.

На местах с десятого по восьмое в рейтинге расположились, соответственно, Санкт-Петербург, Казань и Барнаул. Частота страховых случаев по полисам каско там составила от 31 до 33%.

К слову, частоту таких случаев считают как количество страховых случаев, разделенное на количество действующих полисов каско.

Места с седьмого по четвертое с результатом 34-37% занимают Кемерово, Архангельск, Абакан и Иркутск.

На третьем и втором местах рейтинга аварийности расположились, соответственно, Ижевск и Красноярск, а самым опасным в плане ДТП городом стал Краснодар. Частота в первой тройке составляет 37-40%.

А самое спокойное движение, по результатам исследования, в Иваново, Челябинске, Нижнем Новгороде, Костроме, Воронеже и Саратове – показатели аварийности там менее 22%.

Москва в эти рейтинги не попала, потому что для нее отмечены средние значения по числу страховых событий.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: страховая компания «Согласие»

Фото: Depositphotos