Названы города России, в которых больше всего ДТП
Страховщики проанализировали данные о страховых случаях в 2022 году и выявили десятку самых аварийных регионов России. Во внимание принимались аварии легковушек, владельцы которых оформили полное каско.
На местах с десятого по восьмое в рейтинге расположились, соответственно, Санкт-Петербург, Казань и Барнаул. Частота страховых случаев по полисам каско там составила от 31 до 33%.
К слову, частоту таких случаев считают как количество страховых случаев, разделенное на количество действующих полисов каско.
Места с седьмого по четвертое с результатом 34-37% занимают Кемерово, Архангельск, Абакан и Иркутск.
На третьем и втором местах рейтинга аварийности расположились, соответственно, Ижевск и Красноярск, а самым опасным в плане ДТП городом стал Краснодар. Частота в первой тройке составляет 37-40%.
А самое спокойное движение, по результатам исследования, в Иваново, Челябинске, Нижнем Новгороде, Костроме, Воронеже и Саратове – показатели аварийности там менее 22%.
Москва в эти рейтинги не попала, потому что для нее отмечены средние значения по числу страховых событий.
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Источник: страховая компания «Согласие»
Фото: Depositphotos
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