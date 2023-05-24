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930 л.с, 2,8 секунды до 100 км/ч, цена — от 300 миллионов: самый мощный Brabus930 л.с, 2,8 секунды до 100 км/ч, цена — от 300 миллионов: самый мощный Brabus
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930 л.с, 2,8 секунды до 100 км/ч, цена — от 300 миллионов: самый мощный Brabus

Тюнинг-ателье Brabus презентовало Brabus 930 – самое мощное из своих творений, созданное на базе гибрида Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance.

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До недавних пор самым мощным Брабусом была модель Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG GT 63 S, которая очень тяжело далась инженерам из Ботропа. Так, исходный 4,0-литровый двигатель М177 был расточен до 4,5 л и получил большое количество новых комплектующих. Результат себя оправдал: 900 л.с. и 1250 Нм.

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Пришло время брать новые высоты. За основу Brabus 930 взят гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance 2021 года. Электрическую часть инженеры трогать не стали, а только поработали над бензиновой – хорошо известным и изученным вдоль и поперек М177. Установлены более производительные турбокомпрессоры, переписан блок управления. Таким образом, стоковые 639 л.с. удалось превратить в 726 л.с. Электромотор на 204 силы позволил достичь заветных 930 «лошадей». Время разгона гибрида до 100 км/ч сократилось с 2,9 до 2,8 с, максимальная скорость не изменилась — 316 км/ч, потому что ограничена возможностями покрышек Continental SportContact 7.

Во внешности прослеживается фирменный стиль Brabus с обилием типичных для него карбоновых элементов. Передний спойлер, крепления воздухозаборников и кастомная решетка радиатора придают еще более яркий вид. Колеса Brabus Monoblock Z Platinum Edition, 21-дюймовые на передней оси и 22-дюймовые на задней. Установлена новая выхлопная система из титана и карбона, мощные фирменные тормоза Brabus. Салон полностью перешит в кожу с алькантарой и отделан углепластиком и алюминием.

Стоковая батарея емкостью 6,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода 10 км. Немного, но это позволяет по-тихому покинуть жилой квартал, чтобы на трассе в полной мере насладиться звуком форсированного М177 и спортивного выхлопа.

Лифтбек выдает 930 л.с., а первую сотню разменивает за 2,8 секунды. Цена — от 384 436 евро.
Лифтбек выдает 930 л.с., а первую сотню разменивает за 2,8 секунды. Цена — от 384 436 евро.

Источник и фото: Brabus.com

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За РулемЛежнин Роман
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