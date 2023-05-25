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В России впервые представлены коммерческие автомобили SDAC

Две новые модели коммерческого транспорта – изотермический фургон и портальный погрузчик были представлены на выставке ComVex компанией ООО «ШАКМАН РУС».

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Первая выставка ComVex проходит в период с 23 по 26 мая 2023 года в «Крокус Экспо». На стенде 15-425, расположенном в павильоне № 3, зал № 15 компания ООО «ШАКМАН РУС» разместила две новинки SDAC (бренд корпорации Weichai Holding Group Company) – изотермический фургон на базе шасси SDAC J6 и портальный погрузчик на базе шасси SDAC J7,5.

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На пресс-конференции в рамках выставки были озвучены планы по развитию и продажам, а также подписаны документы о сотрудничестве, согласно которым ООО «ШАКМАН РУС» теперь будет являться официальным представителем компании SDAC в Российской Федерации и СНГ, а также будет эксклюзивным импортером и дистрибьютором продукции. Дополнительно будет создана авторизованная дилерская сеть по обслуживанию техники и оказанию иных услуг.

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Источник: Пресс-релиз ComVex 2023

Фото: SDAC

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За РулемЛежнин Роман
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