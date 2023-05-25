В России впервые представлены коммерческие автомобили SDAC
Первая выставка ComVex проходит в период с 23 по 26 мая 2023 года в «Крокус Экспо». На стенде 15-425, расположенном в павильоне № 3, зал № 15 компания ООО «ШАКМАН РУС» разместила две новинки SDAC (бренд корпорации Weichai Holding Group Company) – изотермический фургон на базе шасси SDAC J6 и портальный погрузчик на базе шасси SDAC J7,5.
На пресс-конференции в рамках выставки были озвучены планы по развитию и продажам, а также подписаны документы о сотрудничестве, согласно которым ООО «ШАКМАН РУС» теперь будет являться официальным представителем компании SDAC в Российской Федерации и СНГ, а также будет эксклюзивным импортером и дистрибьютором продукции. Дополнительно будет создана авторизованная дилерская сеть по обслуживанию техники и оказанию иных услуг.
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Источник: Пресс-релиз ComVex 2023
Фото: SDAC
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