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«Лукойл» представил новые масла для спецтехники

На CTT Expo 2023 можно ознакомиться с самыми актуальными разработками моторных масел и проконсультироваться со специалистами.

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Во главе экспозиции «Лукойла» на CTT Expo (выставка проходит с 23 по 26 мая в «Крокус Экспо») стоят флагманские масла моторной, гидравлической и трансмиссионной группы. Из моторных масел представлена самая популярная линейка LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL серии М5 и LE, а также масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3.

Это масла разработаны с применением последних технологий и учетом особенностей самых требовательных современных дизельных моторов. В том числе и тех, которые требуют применения технологии «LowEmissions», сочетающей в себе высокое щелочное число и низкий показатель сульфатной зольности.

Оптимальная комбинация качественных базовых масел и высокоэффективных пакетов присадок позволила продукту зарекомендовать себя в самой разной технике, работающей в различных условиях.

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Помимо моторных масел представлены другие продукты, к примеру ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ MN 75W-90 – универсальное трансмиссионное масло категории TDL (Total Driveline Lubricants) для МКП, дифференциалов и главных передач коммерческой техники. Еще одна новинка – трансмиссионно-гидравлическое масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SYNTH 5W-30 для трансмиссий внедорожной техники, обеспечивающее плавную работу фрикционных элементов.

В общей сложности экспозиция стенда включает более десяти масел и смазок различного назначения.

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Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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