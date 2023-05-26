«Газпром нефть» разрабатывает новые автомасла с помощью искусственного интеллекта

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» запустил первую в России цифровую систему для создания многокомпонентных рецептур моторных масел.

Технологическое решение «Алхимик» на основе искусственного интеллекта позволяет сократить временной интервал от разработки до запуска нового продукта в промышленное производство с полугода до 1-2 месяцев.

С помощью цифровой платформы специалисты «Газпром нефти» уже усовершенствовали более 200 рецептур моторных, трансмиссионных и гидравлических масел.

Для создания новой рецептуры моторного масла пользователь вносит в систему основные параметры будущего продукта – вязкость, плотность, щелочное число и пр. Также в системе указываются спецификации автомобильного оборудования, на котором будут использованы смазочные материалы. Цифровая платформа «Газпром нефти» с помощью алгоритма машинного обучения сопоставляет набор требуемых эксплуатационных характеристик с накопленной за 15 лет исследовательской базой лабораторных тестов и опытно-промышленных испытаний.

По итогам анализа система в автоматическом режиме моделирует наиболее оптимальные комбинации основы смазочных материалов и пакета присадок. Предложенные новые составы тестируются специалистами на высокотехнологичном оборудовании Научно-исследовательского центра смазочных материалов во Фрязине Московской области. Такой подход позволяет ученым брать в работу рецептуры только с высоким потенциалом и сосредоточиться на детальном улучшении технических свойств и характеристик. После лабораторных исследований рецептура автомобильного масла тестируется в реальных условиях эксплуатации.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

С запуском уникального цифрового сервиса «Алхимик» мы завершили формирование единого технологического комплекса, охватывающего весь жизненный цикл смазочных материалов – от создания рецептур в собственном Научно-исследовательском центре до сопровождения работы масел в технике и оборудовании сервисом G - Lab . Инновационные решения позволяют «Газпромнефть – СМ» оперативно реагировать на любые запросы рынка и формировать новые отраслевые решения для широкого спектра автомобильной и специализированной техники».

Справка:

Научно-исследовательский центр смазочных материалов – единственная площадка полного цикла в России для изучения высокотехнологичных смазочных материалов. На базе НИЦ проводятся разработка рецептур, трибологические исследования, создание собственных компонентов и готовой продукции. Оборудование НИЦ помогает воссоздавать полный технологический цикл для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов.

G-Lab – единственный в России цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, предоставляющий услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования. Он был представлен «Газпромнефть – СМ» в июне 2022 года. G-Lab позволяет оценить состояние смазочного материала и узла, в котором он применяется. Работа математической модели строится на базе накопленного опыта предыдущих исследований, что позволяет G-Lab прогнозировать срок службы смазочного материала и ресурс работы оборудования. Сервис дает возможность на ранних стадиях выявить неисправность, чтобы избежать аварийного выхода техники из строя.