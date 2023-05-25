Этот парень сделает ваш день – он поставил пианино в салон автобуса (видео)
Пассажирам автобуса №78 в Ростове представилась редчайшая возможность послушать довольно качественную игру на фортепиано прямо в салоне общественного транспорта.
Сообщается, что 32-летний музыкант получил пианино в подарок от знакомой. Но транспортировка инструмента получалась довольно дорогой, и парень решил перевезти его на автобусе - таким образом потратиться пришлось только на оплату труда пары грузчиков.
Конечно, предстояли еще переговоры с водителями автобусов, но один из них согласился взять на борт пассажира со столь необычным «багажом».
Очевидно, об этом решении не пожалел ни он сам, ни кто-либо из очевидцев. Потому что в благодарность музыкант исполнил во время поездки «Позвони мне, позвони», «Комбат-батяня» и «Такие девушки как звезды». Несмотря на тряску, получилось очень здорово!
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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