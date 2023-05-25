#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАЗ показал свои новые разработкиКАЗ показал свои новые разработки
На CTT Expo 2023 Клинцовский автокрановый завод...
Новая Lada Vesta: все цены и комплектацииНовая Lada Vesta: все цены и комплектации
Комплектаций предложат четыре: Comfort, Life,...
КАМАЗ-лизинг на выставке CTT Expo 2023КАМАЗ-лизинг на выставке CTT Expo 2023
На стенде компании посетители могут получить...

Этот парень сделает ваш день – он поставил пианино в салон автобуса (видео)

Инструмент ему подарили, но транспортировка традиционным способом получалась довольно дорогой.

За РулемНовый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..

Пассажирам автобуса №78 в Ростове представилась редчайшая возможность послушать довольно качественную игру на фортепиано прямо в салоне общественного транспорта.

Сообщается, что 32-летний музыкант получил пианино в подарок от знакомой. Но транспортировка инструмента получалась довольно дорогой, и парень решил перевезти его на автобусе - таким образом потратиться пришлось только на оплату труда пары грузчиков.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Конечно, предстояли еще переговоры с водителями автобусов, но один из них согласился взять на борт пассажира со столь необычным «багажом».

Очевидно, об этом решении не пожалел ни он сам, ни кто-либо из очевидцев. Потому что в благодарность музыкант исполнил во время поездки «Позвони мне, позвони», «Комбат-батяня» и «Такие девушки как звезды». Несмотря на тряску, получилось очень здорово!

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0