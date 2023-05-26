В России представлен новый китайский тягач
На выставке CTT Expo 2023 официальный представитель Dongfeng в России продемонстрировал новый седельный тягач Dongfeng KX 4х2.
В качестве силовой установки выступает шестицилиндровый двигатель Cummins ISZ520 мощностью 520 л.с. экологического класса Евро-5. Работает в связке с коробкой передач ZF, имеющей 12 передач переднего и 4 передачи заднего хода, синхронизированных. Тягач имеет полноценную заднюю пневмоподвеску, а спереди установлены двухлистовые рессоры. Суммарный объем топливных баков – более 1150 литров.
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Комфорт обеспечивает цельносварная кабина, имеющая высокую крышу, два спальных места и собственную пневмоподвеску. Для удобства обслуживания на механизм опрокидывания кабины установлен электропривод.
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Источник и фото: журнал «Рейс»
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