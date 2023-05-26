Неожиданные результаты опроса: как люди относятся к каршерингу

С одной стороны, каршеринг весьма развит в мегаполисах, с другой – связанных с ним спорных моментов довольно много.

В последнее время каршеринг в крупных городах развился довольно серьезно, но и противников у него немало: кому-то не нравится ездить на «общей» машине, кто-то недоволен состоянием техники…

Но, как показывает опрос «За рулем» в Viber, негативный опыт пользования каршерингом есть лишь у 1% наших подписчиков. А еще 6% называют каршеринг однозначно полезным сервисом.

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Еще 9% аудитории хотели бы пользоваться прокатным транспортом, но не имеют возможности из-за неразвитости сервиса в регионе проживания.

Однако главная неожиданность опроса такова: 84% респондентов вообще никогда не пользовались каршерингом. При этом 36% опрошенных не собираются делать этого в будущем.

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Фото: depositphotos.com