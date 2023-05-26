Новый компактный кран-манипулятор показала «Чайка»
Модель носит название NR226T 5s и предназначена для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с грузами, перевозимыми на платформе бортового грузовика. Помимо автомобильной платформы допускается стационарный монтаж на фундаменте.
В основе конструкции КМУ лежит телескопическая стрела с Л-образной схемой складывания, имеющая пять секций телескопирования. Грузовой момент – 26 т*м.
Уникальной особенностью устройства является габаритная высота в сложенном положении, которая составляет всего 1520 мм. Таким образом, КМУ не выступает по высоте за габарит кабины грузовика. В рабочем положении высота 2600 мм.
Имеется особое исполнение для работы в суровом климате при температурах -50 до +50 градусов Цельсия.
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Источник и фото: журнал «Рейс»
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