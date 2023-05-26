#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый компактный кран-манипулятор показала «Чайка»Новый компактный кран-манипулятор показала «Чайка»
Автомобильный завод «Чайка-сервис» представил...
Седан Changan Eado: известны цены в РоссииСедан Changan Eado: известны цены в России
Машину уже можно забронировать – продажи начнут...
«Автотор» обзавелся новым китайским партнером«Автотор» обзавелся новым китайским партнером
Совместные усилия сторон будут направлены на...

Новый компактный кран-манипулятор показала «Чайка»

Автомобильный завод «Чайка-сервис» представил новую КМУ, предназначенную для установки на грузовик или фундамент.

За РулемНовая Lada Vesta: все цены и комплектации

Модель носит название NR226T 5s и предназначена для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с грузами, перевозимыми на платформе бортового грузовика. Помимо автомобильной платформы допускается стационарный монтаж на фундаменте.

В основе конструкции КМУ лежит телескопическая стрела с Л-образной схемой складывания, имеющая пять секций телескопирования. Грузовой момент – 26 т*м.

Уникальной особенностью устройства является габаритная высота в сложенном положении, которая составляет всего 1520 мм. Таким образом, КМУ не выступает по высоте за габарит кабины грузовика. В рабочем положении высота 2600 мм.

Имеется особое исполнение для работы в суровом климате при температурах -50 до +50 градусов Цельсия.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник и фото: журнал «Рейс»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0