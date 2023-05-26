Еще один китайский тягач будет бороздить просторы России
На выставке СТТ Expo Компания «Даюн-Рус» представила новый седельный тягач Dayun V9 4х2 Х4181.
В движение машина приводится шестицилиндровым двигателем Weichai WP12.460Е50 экологическим классом Евро-5. Мотор оснащен системой Common Rail. Работает в паре с 16-ступенчатой коробкой передач. Суммарная емкость топливных баков – 1000 литров.
Кабина с плоским полом и высоким потолком обладает собственной пневмоподвеской и электроприводом подъема. Внутри предусмотрено два спальных места, а также емкости для багажа под нижней полкой с двусторонним доступом снаружи. Присутствует холодильник с морозилкой. Установлен климат-контроль и автономный отопитель Webasto.
Для безопасности имеются четыре видеокамеры с видеорегистратором и выводом изображения на дисплей.
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Источник и фото: журнал «Рейс»
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