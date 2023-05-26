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Вот это да! Сколько машин приедет в РФ по параимпорту за год

Машин, не учитываемых традиционными аналитическими институтами, становится слишком много.

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Каждый месяц оформляется 7-8 тысяч заключений для автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. Об этом сообщает источник со ссылкой на главу испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» Алексея Филатчева.

Исходя из этих данных, издание делает вывод об объеме рынка параллельного импорта, то есть о количестве машин, ввозимых юрлицами в обход получения ОТТС и реализуемых гражданам РФ.

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Таким образом, в течение 2023 года по каналам параллельного импорта в Россию может попасть около 100 тысяч автомобилей.

Отметим, что российские и международные аналитические агентства, регулярно публикующие статистику продаж автомобилей в России, до сих пор обходят вопрос параллельного импорта стороной – либо считая его незначительным, либо не имея инструментов для подсчета.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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