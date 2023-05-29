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Во Владимире арестован пассажир, «стрелявший» по машинам

На днях автомобилисты на Судогодском шоссе во Владимире могли стать свидетелями и даже невольными участниками довольно неприятного инцидента.

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Из двигавшегося в трафике автомобиля ВАЗ-2114 высунулся, открыв переднюю дверь, пассажир. В руке он держал нечто похожее на пистолет и стал направлять его во встречный и попутный транспорт.

Позже выяснится, что это и был пистолет - по счастью игрушечный. А сами ребята 2002 и 2003 годов рождения пояснят, что задумали действо как шутку, которая вышла неудачной и глупой.

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В поступке они раскаялись и заявили, что сами не хотели бы оказаться под таким «прицелом».

С обоими фигурантами проведена беседа и выписаны штрафы, а «стрелок» получил еще и административный арест на двое суток. Хорошо бы, чтоб подействовало.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ГТРК Владимир, УМВД по Владимирской области


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За РулемИннокентий Кишкурно
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