Мал да удал: представлен отечественный мини-погрузчик

МКСМ 1600М в комплектации «Премиум» показало предприятие ЧЕТРА из Чебоксар.

Модель МКСМ 1600М отличает ряд интересных особенностей. Главная – его внушительная грузоподъемность: на сегодня это единственный российский мини-погрузчик с грузоподъемностью 1600 кг. Высота выгрузки составляет 3825 мм, объем ковша – 0,8 м³.

На машине установлен двигатель Минского моторного завода мощностью 107 л.с.

Вертикальный тип подъема стрелы, гидравлические джойстики, бесключевой запуск двигателя, мягкий пластик кабины, обеспечивающий шумо- и виброизоляцию, эргономичное кресло оператора с регулировкой по росту и массе – все эти особенности делают погрузчик комфортным и технологичным изделием, отвечающим современным требованиям.

В стандартную комплектацию входят кондиционер, предпусковой подогрев двигателя, цифровая приборка, камера заднего вида, магнитола с динамиками.

На погрузчик можно установить более мощное навесное оборудование благодаря дополнительной высокопроизводительной гидролинии с гидропотоком 123 л/мин.

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Источник и фото: журнал «Рейс»