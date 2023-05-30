Полноприводный японский кроссовер за 2,5 млн рублей привезли в Россию

Гибридный кроссовер Suzuki Escudo приехал к нам по схеме параллельного импорта.

Suzuki Escudo – это не что иное, как кроссовер Vitara, но для внутреннего рынка Японии, следовательно, руль расположен справа. Автомобиль собирается в Венгрии и кроме расположения руля от Vitara ничем не отличается.

В России цена на Suzuki Escudo составляет 2,5 млн руб. За эту цену предложена весьма богатая комплектация, в которую входит камера заднего вида, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы, кожаный мультируль и т. д.

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, в основе которой атмосферный 1,5-литровый двигатель K15C мощностью 101 л.с. и 1332 Н·м крутящего момента. Его дополняет 48-вольтовый стартер-генератор с отдачей 33 л.с. и 60 Н·м крутящего момента. КПП механическая, шестиступенчатая. Важной особенностью является то, что автомобиль имеет полный привод.

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Источник: Autonews

Фото: Suzuki