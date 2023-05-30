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«Автотор» и BAIC подружились официально«Автотор» и BAIC подружились официально
Подписано соглашение о технологическом и...
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Ее производство планируют начать в 2024 году.

«Автотор» и BAIC подружились официально

Подписано соглашение о технологическом и стратегическом сотрудничестве.

За РулемСтартовало производство BAIC на «Автоторе»: на конвейере 2 модели

На российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае подписаны соглашения между калининградским «Автотором» и компанией BAIC.

Они касаются взаимодействия китайского и российского автопроизводителей как в отношении действующего производства автомобилей BAIC, так и новых разработок – автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также производства автокомпонентов на площадке российского предприятия.

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Согласно подписанным документам, определен план совместной работы инженерно-технических групп и условия технологической поддержки со стороны китайских специалистов, обмена технической информацией, внедрения передовых разработок и т. д.

Также будет разработана программа локализации по всем этим направлениям.

Напомним, что 4 апреля 2023 года «Автотор» приступил к промышленному производству автомобилей BAIC X35 и BAIC U5 plus.

До конца 2023 года предприятие запустит сборку еще 5 моделей бренда.

Фото: «За рулем», «Автотор»

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За РулемАлексеева Елена
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