«Автотор» и BAIC подружились официально
На российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае подписаны соглашения между калининградским «Автотором» и компанией BAIC.
Они касаются взаимодействия китайского и российского автопроизводителей как в отношении действующего производства автомобилей BAIC, так и новых разработок – автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также производства автокомпонентов на площадке российского предприятия.
Согласно подписанным документам, определен план совместной работы инженерно-технических групп и условия технологической поддержки со стороны китайских специалистов, обмена технической информацией, внедрения передовых разработок и т. д.
Также будет разработана программа локализации по всем этим направлениям.
Напомним, что 4 апреля 2023 года «Автотор» приступил к промышленному производству автомобилей BAIC X35 и BAIC U5 plus.
До конца 2023 года предприятие запустит сборку еще 5 моделей бренда.
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Фото: «За рулем», «Автотор»
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