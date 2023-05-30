Новый Benelli Tornado 402 выходит на рынок

Benelli Tornado 402 — это захватывающий спортбайк с мощным двигателем, спортивной подвеской и резким стилем.

Новый спортбайк Benelli Tornado 402 привлекает внимание не только своим мощным двигателем и спортивной подвеской, но и интересным дизайном. Особенно выделяется алюминиевый односторонний маятник с нижней балкой, который придает мотоциклу невероятную привлекательность.

Спереди мотоцикл имеет перевернутую нерегулируемую вилку, а сзади – регулируемый амортизатор от Marzocchi. Тормозная система – с двойными радиальными суппортами Nissin. Кроме того, Benelli Tornado 402 оборудован двухканальной системой ABS, что обеспечивает дополнительную безопасность при езде на высоких скоростях. Из удобств на мотоцикле присутствуют штатный видеорегистратор, полноцветный TFT-дисплей, USB-порт для зарядки телефона.

Что касается производительности, Benelli Tornado 402 оснащен двухцилиндровым 399-кубовым двигателем с жидкостным охлаждением. Двигатель с восьмиклапанной головкой блока цилиндров развивает 48 л.с. при 10 000 об/мин. Он весит всего 172 килограмма, а значит динамикой обладает очень хорошей.

Ожидается, что в ближайшее время Benelli Tornado 402 поступит на европейский рынок. Он будет конкурировать с другими спортивными машинами, такими как KTM RC 390, Kawasaki Ninja 400 и Honda CBR500R.

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Источник: журнал «Мото»