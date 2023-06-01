Какие иномарки еще можно приобрести в России с официальной гарантией

Купить такой автомобиль становится все сложнее.

Большинство популярных в России иномарок из Европы, Южной Кореи и Японии, даже если и продаются в салонах брендов из этих стран, не обладают официальными гарантийными обязательствами, отмечают эксперты «Открытия Авто», которые оценили перечень доступных на российском рынке автомобилей с официальной гарантией импортера.

Хуже всего ситуация с заводской гарантией у моделей Toyota. В апреле было продано всего 13 кроссоверов RAV4 и 14 седанов Camry (по статистике АЕБ). Крайне мало на складах дилеров остается и кроссоверов Hyundai Tucson от импортеров.

За пределами первой тройки рейтинга, но в рамках десятки оказалось еще пять «корейцев»: Hyundai Santa Fe (26,6% гарантийных машин), Genesis GV80 (33%) и три Kia – Sorento (15,5%), Seltos (30%) и Soul (37%). Замкнул десятку кроссовер Mazda СX-5 (43%): не особо афишируя официальные поставки в дилерский канал, эти «японки» пополняли склады вплоть до осени прошлого года.

Почти каждый второй из кроссоверов и седанов Volkswagen (Polo и Tiguan), Kia (Sportage, Cerato, Ceed и K5) и Skoda (Kodiaq) были приобретены с заводской гарантией. С сервисной книжкой от дистрибьютора в апреле было куплено примерно две трети Skoda Rapid, Audi E-Tron и Kia Picanto. Самым высоким этот процент оказался у Skoda Karoq (92,3%).

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Источник: Открытие Авто

Фото: depositphotos.com