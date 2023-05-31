Предыдущий владелец иномарки решил вернуть ее, пригрозив камнем

Деньги за машину были выплачены не полностью по вполне понятной причине: они числилась в залоге…

В начале нынешней недели в Москве произошло ограбление. Ночью на улице Гарибальди к таксисту Улугбеку подошел мужчина и, угрожая камнем, вынудил его выйти из Toyota Camry, в которой тот сидел.

«GTA VI ещё не вышла, но в Москве уже тестируют новые трюки», – иронично замечает источник. Однако Улугбеку было явно не до смеха: в грабителе он узнал предыдущего собственника машины.

Тем временем мужчина сел в автомобиль и уехал. Позже пострадавший рассказал, что машину продавали за 2,3 млн рублей, но выяснилось, что она в залоге. Поэтому Улугбек выплатил 1,9 млн с договоренностью отдать остальное позже, чтобы избежать риска того, что машину изымут.

Однако оказалось, что прежний владелец с такой схемой не согласился и решил вернуть машину описанным нехитрым способом. К счастью, полиция в течение двух часов нашла Camry, похитителя и его компаньона, подвозившего его к месту грабежа.

Сообщается, что таксист забрал заявление из полиции – он все же надеется, что вопрос с продавцом удастся решить мирным путем.

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Источник: Baza

Фото: Unsplash, Baza