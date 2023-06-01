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Волшебная фраза: не стесняйтесь говорить так при разговоре с ГИБДД!

Кому-то это покажется глупым и неуместным, но на самом деле у вас есть полное право так поступать. И это работает!

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Много сказано о том, что в общении с инспектором ГИБДД следует проявлять корректность, уверенность и придерживаться определенной линии поведения в каждой конкретной ситуации. «За рулем» рассказывает о ключевых фразах, которые помогут вам в этом.

Зачастую это совершенно обыденные фразы, которые мы готовы легко произносить в разговоре со знакомыми, коллегами или любыми другими оппонентами… Вот и инспектора стесняться не стоит!

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Одна из таких фраз: «Минуту, я ознакомлюсь со статьей в интернете». Никто не может хранить в голове все статьи КоАП и последние изменения в ПДД. Попытка загуглить слова инспектора не будет предосудительной. И вы явно дадите понять, что провести вас не удастся.

А какие еще фразы хорошо работают на вашу уверенность в общении с инспектором? Смотрим полный список!

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
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