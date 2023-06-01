Новые автомобили в мае подорожали

Цены выросли на 61 комплектацию различных моделей, продающихся в России.

По данным маркетингового агентства НАПИ, в мае 2023 года зафиксирован рост цен до 7% по сравнению с апрелем.

Больше всего подорожали китайские модели в топовых исполнениях. К примеру, внедорожник GAC GS8 в комплектации GE подорожал на 7% – с 2 789 000 до 2 989 000 рублей. Другой «китаец», Haval Dargo, в исполнении Elite прибавил те же 7%: теперь его стоимость составляет 3 199 000 рублей вместо 2 999 000.

Меньше всего подорожала отечественная Lada Niva Classic в комплектации Luxe, ее цена выросла на 18 000 рублей (1%).

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Источник: НАПИ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС