Представлен российский мусоровоз на китайском шасси

Смоленский завод КДМ представил новую разработку: мусоровоз СМ16-03 на шасси JAC N200S.

Производство машины стартовало еще осенью 2022 года. Автомобиль имеет полную массу 19 565 кг, габариты 9000 х 2550 х 3720 мм и колесную формулу 4х2. Может перевозить до 8 тонн отходов. В движение приводится двигателем Weichai объемом 6,7 л и мощностью 271 л.с.

Установка для прессования мусора обладает хорошей производительностью: коэффициент прессования составляет 1:7, усилие прессования – 32 000 кгс. Таким образом, в бункер можно загрузить до 110 контейнеров по 1100 литров каждый.

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Источник: журнал «Рейс»