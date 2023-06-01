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Представлен российский мусоровоз на китайском шасси

Смоленский завод КДМ представил новую разработку: мусоровоз СМ16-03 на шасси JAC N200S.

За Рулем4,4 метра, 1,8 тонны и 68 л.с. – что не так с новым Москвичом?

Производство машины стартовало еще осенью 2022 года. Автомобиль имеет полную массу 19 565 кг, габариты 9000 х 2550 х 3720 мм и колесную формулу 4х2. Может перевозить до 8 тонн отходов. В движение приводится двигателем Weichai объемом 6,7 л и мощностью 271 л.с.

Установка для прессования мусора обладает хорошей производительностью: коэффициент прессования составляет 1:7, усилие прессования – 32 000 кгс. Таким образом, в бункер можно загрузить до 110 контейнеров по 1100 литров каждый.

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Источник: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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