Полуголый мужчина разбил несколько автомобилей, убегая от полиции

Вечер среды у жителей одного из дворов в Пскове выдался насыщенным.

Около семи часов вечера в полицию Пскова поступило сообщение о том, что во дворе дома № 43 по улице Труда пьяный мужчина ходит с голым торсом по двору и пытается уехать на машине.

Когда он увидел прибывший по вызову экипаж ППС, сел в Opel Astra и немедленно наехал на одного из патрульных, после чего принялся удирать. Полицейские вызвали подкрепление в лице трех экипажей ГИБДД.

В ходе погони нарушитель не реагировал на требования об остановке, выезжал на встречку и в итоге столкнулся с несколькими патрульными и гражданскими автомобилями!

После предупредительного в воздух последовало несколько выстрелов по колесам, и у дома 1 по улице Алмазной «Кармагеддон», наконец, закончился.

Гражданину выписали несколько административных протоколов и отправили в специализированное медучреждение. Факт наезда на полицейского будут рассматривать отдельно.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МВД Медиа

Фото: gibdd50mo / Telegram