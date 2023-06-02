Полуголый мужчина разбил несколько автомобилей, убегая от полиции
Около семи часов вечера в полицию Пскова поступило сообщение о том, что во дворе дома № 43 по улице Труда пьяный мужчина ходит с голым торсом по двору и пытается уехать на машине.
Когда он увидел прибывший по вызову экипаж ППС, сел в Opel Astra и немедленно наехал на одного из патрульных, после чего принялся удирать. Полицейские вызвали подкрепление в лице трех экипажей ГИБДД.
В ходе погони нарушитель не реагировал на требования об остановке, выезжал на встречку и в итоге столкнулся с несколькими патрульными и гражданскими автомобилями!
После предупредительного в воздух последовало несколько выстрелов по колесам, и у дома 1 по улице Алмазной «Кармагеддон», наконец, закончился.
Гражданину выписали несколько административных протоколов и отправили в специализированное медучреждение. Факт наезда на полицейского будут рассматривать отдельно.
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Источник: МВД Медиа
Фото: gibdd50mo / Telegram
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