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Полуголый мужчина разбил несколько автомобилей, убегая от полицииПолуголый мужчина разбил несколько автомобилей, убегая от полиции
Вечер среды у жителей одного из дворов в Пскове...

Полуголый мужчина разбил несколько автомобилей, убегая от полиции

Вечер среды у жителей одного из дворов в Пскове выдался насыщенным.

За РулемНе согласны с инспектором ГИБДД? Обязательно скажите ему эту фразу!

Около семи часов вечера в полицию Пскова поступило сообщение о том, что во дворе дома № 43 по улице Труда пьяный мужчина ходит с голым торсом по двору и пытается уехать на машине.

Когда он увидел прибывший по вызову экипаж ППС, сел в Opel Astra и немедленно наехал на одного из патрульных, после чего принялся удирать. Полицейские вызвали подкрепление в лице трех экипажей ГИБДД.

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В ходе погони нарушитель не реагировал на требования об остановке, выезжал на встречку и в итоге столкнулся с несколькими патрульными и гражданскими автомобилями!

За Рулем
За Рулем

После предупредительного в воздух последовало несколько выстрелов по колесам, и у дома 1 по улице Алмазной «Кармагеддон», наконец, закончился.

За Рулем
За Рулем

Гражданину выписали несколько административных протоколов и отправили в специализированное медучреждение. Факт наезда на полицейского будут рассматривать отдельно.

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Источник: МВД Медиа

Фото: gibdd50mo / Telegram

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
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