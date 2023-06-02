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Новый реанимобиль из России

Первый реанимобиль совместного производства «Соллерс Алабуга» и Петербургского автохолдинга Аларм-Моторс был передан станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга.

За РулемНедорогой кроссовер Hyundai, Tank 400 и еще 10+ горячих новинок

Автомобиль собран на базе фургона Sollers Atlant длиной 5990 мм и массой 3,5 тонны. В движение приводится дизельным двигателем объемом 2,7 литра, мощностью 150 л.с., в паре с шестиступенчатой механикой. Привод – задний.

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Медицинский отсек объемом 12,3 кубометра оснащен всем необходимым для комфортной и эффективной работы врачей. Пол и стены покрыты специальным материалом, присутствует дополнительная климатическая установка и светодиодное освещение. Внутри установлены три поворотных кресла для медицинской бригады.

Sollers Atlant имеет богатое базовое оснащение, системы активной и пассивной безопасности, а также предоставляет широкие возможности для переоборудования.

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Источник: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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