Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?

О некоторых из них вы могли слышать, но мы нашли для вас нечто действительно интересное.

Возможно, вам уже приходилось слышать о малоизвестных, но очень полезных функциях, которые есть практически во всех современных моделях Lada. Вероятно, вы сталкивались с информацией о закрывании окон с брелока, режиме follow me home или чем-то подобным.

Вот еще одна подобная редкость – есть впечатление, что о ней почти все забыли или не знали изначально.

На автомобилях Kalina и Granta в топовых версиях можно отрегулировать частоту работы дворников! Рассказываем по пунктам:

Регулировка частоты работы дворников (Kalina/Granta):

Сдвигаем подрулевой рычажок в направлении включения щеток, но не до щелчка.

Выдерживаем паузу и переводим переключатель в первое положение.

Теперь работа стеклоочистителей будет происходить с заданной вами паузой!

И таких моментов в отечественных автомобилях довольно много. Поэтому мы выпустили на эту тему специальное видео. Смотрим!

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Источник: VK / «За рулем»