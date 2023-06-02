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Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?

О некоторых из них вы могли слышать, но мы нашли для вас нечто действительно интересное.

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Возможно, вам уже приходилось слышать о малоизвестных, но очень полезных функциях, которые есть практически во всех современных моделях Lada. Вероятно, вы сталкивались с информацией о закрывании окон с брелока, режиме follow me home или чем-то подобным.

Вот еще одна подобная редкость – есть впечатление, что о ней почти все забыли или не знали изначально.

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На автомобилях Kalina и Granta в топовых версиях можно отрегулировать частоту работы дворников! Рассказываем по пунктам:

Регулировка частоты работы дворников (Kalina/Granta):

  • Сдвигаем подрулевой рычажок в направлении включения щеток, но не до щелчка.
  • Выдерживаем паузу и переводим переключатель в первое положение.
  • Теперь работа стеклоочистителей будет происходить с заданной вами паузой!

И таких моментов в отечественных автомобилях довольно много. Поэтому мы выпустили на эту тему специальное видео. Смотрим!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: VK / «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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