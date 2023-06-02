Ищете кроссовер с пробегом за миллион? Вот такой — не берите!

С нынешними ценами на новые авто взгляд неминуемо устремляется к вроде бы проверенным вариантам с пробегом. Но не спешите обольщаться.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил рынок кроссоверов с пробегом за цену около миллиона рублей и пришел к выводам, которые кто-то сочтет довольно неожиданными. Среди главных кандидатов на «отстрел» из списка покупательских предпочтений – суперзнаменитый Nissan Qashqai.

Зиновьев пишет, что сейчас на рынке примерно тысяча Кашкаев первого поколения (до 2013 года), которое укладывается в заданный бюджет (до миллиона). Машин с пробегом менее 100 тысяч км среди них почти нет, и при этом три четверти всех – с вариатором.

У тех CVT, что с моторами 1.6, первые неполадки по износу возникают после 50 тысяч км, а к 120-150 тысячам км назревает полная переборка. С двигателем 2.0 и дизелем работает более крепкий агрегат, но и его жизненный цикл нечасто превышает 180-200 тысяч.

К машинам первого поколения с пробегами 150-200 тысяч не стоит и прицениваться, если продавец документами не может подтвердить проведенную замену вариатора. Или готовьтесь к сложному торгу, учитывающему предстоящий ремонт.

Кстати, его цену предсказать довольно трудно, ведь даже легкие случаи тянут на 100-150 тысяч рублей… Во всем этом дегте есть и ложка меда: Кашкаи с МКП легко ходят 300 тысяч км; подвеска слабовата, но содержать ее сравнительно недорого.

Давайте узнаем, какие еще кроссоверы за миллион даже не стоит рассматривать.

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Фото: Nissan