Боитесь самокатов? Нашлось кое-что пострашнее

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Возможно, возникнет подозрение, что это монтаж или графика, но подмосковная ферма опознала своего питомца. Ему почти 15 лет, и его зовут Африканыч.

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Также представители фермы сообщили, что это часть важного проекта, а бег животного контролируется. Как именно, и что это за проект, они уточнять не стали.

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Источник: Подъем

Фото: Depositphotos

Видео: Telegram-канал Комсомольская правда

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