Боитесь самокатов? Нашлось кое-что пострашнее
Конкурент по опасности для пешеходов серьезный.
Недавно у электросамокатов появился серьезный конкурент в деле сбивания пешеходов: в Москве засняли бегущего по тротуару страуса.
Возможно, возникнет подозрение, что это монтаж или графика, но подмосковная ферма опознала своего питомца. Ему почти 15 лет, и его зовут Африканыч.
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Также представители фермы сообщили, что это часть важного проекта, а бег животного контролируется. Как именно, и что это за проект, они уточнять не стали.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Подъем
Фото: Depositphotos
Видео: Telegram-канал Комсомольская правда
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0