Боитесь самокатов? Нашлось кое-что пострашнее

Конкурент по опасности для пешеходов серьезный.

Недавно у электросамокатов появился серьезный конкурент в деле сбивания пешеходов: в Москве засняли бегущего по тротуару страуса.

Возможно, возникнет подозрение, что это монтаж или графика, но подмосковная ферма опознала своего питомца. Ему почти 15 лет, и его зовут Африканыч.

Также представители фермы сообщили, что это часть важного проекта, а бег животного контролируется. Как именно, и что это за проект, они уточнять не стали.

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Источник: Подъем

Фото: Depositphotos

Видео: Telegram-канал Комсомольская правда