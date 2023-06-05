«Газпром нефть» расширяет производство синтетических присадок для моторных масел

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» – «Газпромнефть - СМ» – реализует проект технологического развития Омского завода смазочных материалов. При расширении производства будет модернизирована установка по выпуску синтетических сульфонатных присадок – ключевых компонентов современных моторных масел. Благодаря этому мощность комплекса увеличится в 4 раза.

Проект предусматривает технологическое обновление основных этапов производства – от комплекса хранения сырья до нового оснащения установки и инфраструктурных систем. В разработке уникальных технических решений и их реализации задействованы ведущие российские промышленные компании. Новое оборудование позволит одновременно использовать несколько типов химических компонентов: это значительно увеличит скорость производства и позволит создавать различные виды присадок с высокими моющими и антикоррозионными свойствами. В работу установки по выпуску синтетических присадок будут внедрены современные цифровые системы управления технологическими процессами и контроля.

Выпуск собственных синтетических компонентов позволит специалистам Научно-исследовательского центра «Газпромнефть - СМ» создавать специализированные пакеты присадок, значительно расширить ассортимент премиальной линейки моторных масел, а также разрабатывать новые рецептуры смазочных материалов для оборудования промышленных предприятий.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы»:

«Сульфонатные присадки входят в состав современных моторных масел, поэтому развитие производства такого важного компонента имеет особое значение для внутреннего автомобильного рынка страны. Модернизация установки по выпуску синтетических присадок синхронизирована со строительством на Омском заводе смазочных материалов другого важного для российской промышленности объекта – комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП). Реализация этих двух проектов позволит расширить производство современных синтетических масел на основе российских компонентов».

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:

«Высокотехнологичные масла Омского завода смазочных материалов поставляются ведущим промышленным, строительным, сельскохозяйственным и автотранспортным предприятиям региона. Запуск модернизированной сульфонатной установки и увеличение выпуска инновационной продукции с отечественными компонентами благоприятно отразится на развитии смежных отраслей и промышленности всего региона».

Справка:

Омский завод смазочных материалов – одно из самых современных предприятий в России, рассчитанное на производство более 300 тыс. тонн продукции в год. Предприятие осуществляет полный цикл производства базовых и товарных масел – от разработки и испытания рецептур до паспортизации, фасовки и отгрузки готовой продукции. Ассортимент продукции включает широкий перечень автомобильных, индустриальных и судовых масел, смазок и технических жидкостей, обеспечивающих потребности различных секторов рынка.

Комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) мощностью 220 тыс. тонн в год по сырью будет производить 12 видов основ для высокотехнологичных синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел. Он обеспечит полный цикл выпуска синтетических смазочных материалов на основе отечественных компонентов и позволит полностью отказаться от использования импортных аналогов в производстве.

Автор фото: Дмитрий Верхоробин.