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Когда можно будет официально купить «красивый» номер

Ответило Минэкономразвития.

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Еще в апреле премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено предложение разработать регламент, который давал бы автовладельцам возможность покупать и продавать автомобильные регистрационные номера, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр или букв, так называемые в народе красивы» номера. Обращение отправил депутат Госдумы Антон Ткачев, а сделать это он предлагал через портал госуслуг.

Спустя два месяца Минэкономразвития в ответном письме уведомило парламентария, что в настоящее время разработка правил продажи на аукционах «красивых» автомобильных номеров не ведется.

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Ранее Минэкономразвития подготовило законопроект о возможности резервирования за владельцами транспортных средств государственных регистрационных номеров, но документ не был поддержан Минфином.

Можно ли отказаться от «некрасивого» номера, мы рассказывали здесь.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: «За рулем»

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