Когда можно будет официально купить «красивый» номер
Еще в апреле премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено предложение разработать регламент, который давал бы автовладельцам возможность покупать и продавать автомобильные регистрационные номера, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр или букв, так называемые в народе красивы» номера. Обращение отправил депутат Госдумы Антон Ткачев, а сделать это он предлагал через портал госуслуг.
Спустя два месяца Минэкономразвития в ответном письме уведомило парламентария, что в настоящее время разработка правил продажи на аукционах «красивых» автомобильных номеров не ведется.
Ранее Минэкономразвития подготовило законопроект о возможности резервирования за владельцами транспортных средств государственных регистрационных номеров, но документ не был поддержан Минфином.
Можно ли отказаться от «некрасивого» номера, мы рассказывали здесь.
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Источник: ТАСС
Фото: «За рулем»
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