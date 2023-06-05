КАМАЗ обновит перевозчикам автопарк без первоначальных вложений

Специальную программу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предложил «КАМАЗ-Лизинг».

Согласно условиям специальной программы «Лизинг «Юбилейный», новые автомобили КАМАЗ можно приобрести с нулевым авансом. Клиенты могут заключить договор сроком до 60 месяцев, получить лизинговые каникулы и полис каско по ставке 1,25%. Также отсутствует комиссия за оформление и сопровождение сделки. Штрафов за досрочное завершение договора тоже не будет.

По словам генерального директора АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрея Гладкова, программа направлена на поддержание малого и среднего бизнеса и позволит грузоперевозчикам, строительным и дорожно-строительным компаниям без первоначальных вложений приобретать необходимую автотехнику для развития своего бизнеса.

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Источник и фото: журнал «Рейс»