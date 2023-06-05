#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электро-Largus: когда ждать новинкуЭлектро-Largus: когда ждать новинку
АВТОВАЗ стремится идти в ногу со временем и...
Беспилотные КАМАЗы испытали в АрктикеБеспилотные КАМАЗы испытали в Арктике
В течение двух месяцев беспилотные машины...
Еще одну категорию граждан предложили освободить от транспортного налогаЕще одну категорию граждан предложили освободить от транспортного налога
Правда, всего на год.

КАМАЗ обновит перевозчикам автопарк без первоначальных вложений

Специальную программу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предложил «КАМАЗ-Лизинг».

За РулемКроссовер за 700 тысяч: 6 лучших вариантов

Согласно условиям специальной программы «Лизинг «Юбилейный», новые автомобили КАМАЗ можно приобрести с нулевым авансом. Клиенты могут заключить договор сроком до 60 месяцев, получить лизинговые каникулы и полис каско по ставке 1,25%. Также отсутствует комиссия за оформление и сопровождение сделки. Штрафов за досрочное завершение договора тоже не будет.

По словам генерального директора АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрея Гладкова, программа направлена на поддержание малого и среднего бизнеса и позволит грузоперевозчикам, строительным и дорожно-строительным компаниям без первоначальных вложений приобретать необходимую автотехнику для развития своего бизнеса.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник и фото: журнал «Рейс»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0