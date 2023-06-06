Lexus представил свой самый дешевый кроссовер

Компания Lexus представила компактный кроссовер LBX, который станет самой дешевой моделью в линейке автопроизводителя.

В плане дизайна новый LBX ощутимо выбивается за рамки корпоративного дизайна компании. Передняя часть хоть и имеет узнаваемые черты бренда, однако все равно отличается от других моделей. Задняя часть тоже переосмыслена и имеет L-образный рисунок фонарей и декоративных элементов на бампере. В салоне установлена приборная панель на 9,8 дюймов, трехспицевый мультируль и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и 13 динамиками.

Технически Lexus LBX построен на базе Toyota TNGA-B, на ней же основан компактный Toyota Yaris Cross. В движение приводится трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л и электромотором. Суммарно такая установка выдает 136 л.с. и 185 Нм крутящего момента. В продвинутых комплектациях будет доступен полный привод, который будет обеспечен дополнительным электромотором на задней оси. Габариты: 4190 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1545 мм в высоту. Колесная база — 2580 мм. Снаряженная масса — 1280 кг.

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Источник: Lexus Europe Newsroom

Фото: Lexus