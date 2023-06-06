#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Турецкие отели завышают цены для россиянТурецкие отели завышают цены для россиян
Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для...
Китайский кроссовер Chery — тест новой версииКитайский кроссовер Chery — тест новой версии
У Chery в России новый флагман – самый быстрый...
Электрокар с ДВС. Вы такое видели?Электрокар с ДВС. Вы такое видели?
Полностью электрический бюджетный кроссовер...

«Шмель» - шустрый российский погрузчик

Компактный погрузчик с бортовым поворотом «Шмель ВМ 1150» был представлен компанией «Оружейные мастерские».

За РулемКроссовер за 700 тысяч: 6 лучших вариантов

Одноковшовый самоходный погрузчик «Шмель ВМ 1150» предназначен для широкого спектра коммунальных и строительных работ, погрузки и перемещения грунта и сыпучих материалов и транспортно-складских работ. Техника адаптирована к суровому климату и может работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов по Цельсию.

Погрузчик оснащен дизельным двигателем мощностью 75 л. с., работающим в паре с гидростатической трансмиссией. Кабина цельнометаллическая, жестко установлена на раме. Поворачивает погрузчик за счет разности оборотов боковых пар колес.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Источник и фото: Журнал «Рейс»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0