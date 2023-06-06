«Шмель» - шустрый российский погрузчик
Компактный погрузчик с бортовым поворотом «Шмель ВМ 1150» был представлен компанией «Оружейные мастерские».
Одноковшовый самоходный погрузчик «Шмель ВМ 1150» предназначен для широкого спектра коммунальных и строительных работ, погрузки и перемещения грунта и сыпучих материалов и транспортно-складских работ. Техника адаптирована к суровому климату и может работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов по Цельсию.
Погрузчик оснащен дизельным двигателем мощностью 75 л. с., работающим в паре с гидростатической трансмиссией. Кабина цельнометаллическая, жестко установлена на раме. Поворачивает погрузчик за счет разности оборотов боковых пар колес.
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Источник и фото: Журнал «Рейс»
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