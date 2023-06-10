В Эстонии создали реплику советского представительского автомобиля Л-1

Для восстановления облика использовали фрагменты Buick начала 1930-х, и это неслучайно…

Группа эстонских энтузиастов создала реплику советского представительского автомобиля сталинской эпохи – это Л-1, предтеча знаменитого ЗИС-101. Семиместный лимузин Л-1 датируется 1933 годом, и для его восстановления использовали фрагменты кузова и шасси Buick начала 1930-х годов.

Но никакого противоречия тут нет, ведь оригинальный Л-1 также собирали с применением деталей Buick, поэтому реплика весьма достоверна, замечает источник. Вообще такое пересечение с американским автопромом не случайно: Сталин весьма уважал машины из США.

Прототипом советского Л-1 послужил Buick 32-90 Packard One-Twenty 1932 года. Несмотря на большие сложности в освоении новых узлов и агрегатов, сборка первых машин на заводе «Красный путиловец» началась в марте 1933 года, все детали были изготовлены силами советских предприятий.

Но было выпущено всего шесть таких автомобилей, в серию Л-1, увы, не пошел. Считается, что до наших дней ни один экземпляр не дожил…

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Источник, фото: Автопоток