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В Эстонии создали реплику советского представительского автомобиля Л-1В Эстонии создали реплику советского представительского автомобиля Л-1
Для восстановления облика использовали...

В Эстонии создали реплику советского представительского автомобиля Л-1

Для восстановления облика использовали фрагменты Buick начала 1930-х, и это неслучайно…

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Группа эстонских энтузиастов создала реплику советского представительского автомобиля сталинской эпохи – это Л-1, предтеча знаменитого ЗИС-101. Семиместный лимузин Л-1 датируется 1933 годом, и для его восстановления использовали фрагменты кузова и шасси Buick начала 1930-х годов.

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Но никакого противоречия тут нет, ведь оригинальный Л-1 также собирали с применением деталей Buick, поэтому реплика весьма достоверна, замечает источник. Вообще такое пересечение с американским автопромом не случайно: Сталин весьма уважал машины из США.

За Рулем
За Рулем

Прототипом советского Л-1 послужил Buick 32-90 Packard One-Twenty 1932 года. Несмотря на большие сложности в освоении новых узлов и агрегатов, сборка первых машин на заводе «Красный путиловец» началась в марте 1933 года, все детали были изготовлены силами советских предприятий.

За Рулем
За Рулем

Но было выпущено всего шесть таких автомобилей, в серию Л-1, увы, не пошел. Считается, что до наших дней ни один экземпляр не дожил…

Источник, фото: Автопоток

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
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