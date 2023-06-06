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В России появился сервис для эффективного управления грузоперевозками

В сервисе отчетов для перевозчиков от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» доступны три вида отчетов: отчет по перевозкам, отчет по встречным предложениям, отчет по приоритетному показу.

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Отчет по грузоперевозкам позволяет повысить эффективность благодаря анализу информации о количестве заказов и отказов от сделки. В расширенной версии отчета можно выстраивать процесс прогнозирования. Пользователь может строить графики по разным параметрам и опираться на данные в процессе принятия решений.

Отчет по встречным предложениям позволяет проанализировать все отправленные перевозчиком предложения со ставкой на интересные грузы. Он поможет не упустить грузы и клиентов в будущем.

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Отчет по приоритетному показу машин показывает историю списаний за данную услугу и позволяет перевозчикам «поднять» свой транспорт в биржевом поиске. Это позволит получать больше откликов.

Источник: Журнал "Рейс"

Фото: За рулем

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За РулемЛежнин Роман
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