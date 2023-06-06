В России появился сервис для эффективного управления грузоперевозками
Отчет по грузоперевозкам позволяет повысить эффективность благодаря анализу информации о количестве заказов и отказов от сделки. В расширенной версии отчета можно выстраивать процесс прогнозирования. Пользователь может строить графики по разным параметрам и опираться на данные в процессе принятия решений.
Отчет по встречным предложениям позволяет проанализировать все отправленные перевозчиком предложения со ставкой на интересные грузы. Он поможет не упустить грузы и клиентов в будущем.
Отчет по приоритетному показу машин показывает историю списаний за данную услугу и позволяет перевозчикам «поднять» свой транспорт в биржевом поиске. Это позволит получать больше откликов.
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Источник: Журнал "Рейс"
Фото: За рулем
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