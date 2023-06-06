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В Самаре остановили фуру со смертельным напитком «Мистер Сидр»

16 человек умерли от отравления сидором в Ульяновской области.

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Товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр» обнаружили полицейские у водителя фуры, остановленной на Московском шоссе Самары. А в самой фуре оказались коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 литров.

К указанному в документах складу незамедлительно выехали сотрудники УЭБиПК и следственных органов для осмотра и изъятия алкоголя. Все действия велись в рамках операции по пресечению реализации контрафакта.

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Дело в том, что 5 мая в СМИ появились сообщения: несколько человек умерли от отравления сидором в Ульяновской области. Позднее стало известно, что число умерших составило 16 человек. А общее число пострадавших — 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле.

Среди 19 человек, попавших с отравлением в больницы, оказалась несовершеннолетняя девушка, и правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкоголь.

6 июня пресс-служба МВД сообщила о том, что ульяновские полицейские изымают опасный алкоголь с торговых точек. За сутки было проверено 444 алкогольных магазина.

«Из 34 магазинов было изъято 216 кегов алкогольного напитка сидр объёмом 30 литров каждый, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования.

По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается» – говорится в сообщении.

Сообщается также, что по месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками УЭБиПК изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 тысяч литров.

Источник: МВД Медиа

Видео: Youtube / МВД Медиа

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