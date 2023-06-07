Дерзкая погоня в Приамурье: лихач восемь раз выехал на встречку! (видео)

В итоге один из полицейских выстрелил ему по колесам, и удачно.

Очередная история о пьяном угоне автомобиля приключилась в Амурской области. Поздним вечером сотрудники дежурной части МО МВД России «Благовещенский» получили сообщение от автомобилиста. Он заявил, что машину угнали из двора его дома в Благовещенске.

К счастью, автомобиль был оборудован трекером, и полиция быстро села угонщику на хвост. Однако остановить его оказалось сложной задачей, добровольно сбавлять ход он не пожелал.

Вырвавшись на загородную трассу, он попытался оторваться от погони, совершая опасные маневры, и не менее восьми раз оказывался на встречной полосе. В итоге один из полицейских выстрелил ему по колесам, и удачно.

Очередной резкий маневр, с уже пробитой покрышкой, закончился разворотом и крепким ударом о металлическое ограждение трассы. За рулем оказался 23-летний ранее судимый молодой человек без прав и в нетрезвом виде.

Итог для него таков: пачка административных штрафов, 10 суток ареста за неповиновение полиции и уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео YouTube