Дерзкая погоня в Приамурье: лихач восемь раз выехал на встречку! (видео)
Очередная история о пьяном угоне автомобиля приключилась в Амурской области. Поздним вечером сотрудники дежурной части МО МВД России «Благовещенский» получили сообщение от автомобилиста. Он заявил, что машину угнали из двора его дома в Благовещенске.
К счастью, автомобиль был оборудован трекером, и полиция быстро села угонщику на хвост. Однако остановить его оказалось сложной задачей, добровольно сбавлять ход он не пожелал.
Вырвавшись на загородную трассу, он попытался оторваться от погони, совершая опасные маневры, и не менее восьми раз оказывался на встречной полосе. В итоге один из полицейских выстрелил ему по колесам, и удачно.
Очередной резкий маневр, с уже пробитой покрышкой, закончился разворотом и крепким ударом о металлическое ограждение трассы. За рулем оказался 23-летний ранее судимый молодой человек без прав и в нетрезвом виде.
Итог для него таков: пачка административных штрафов, 10 суток ареста за неповиновение полиции и уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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Источник: МВД Медиа
Фото: скриншот видео YouTube
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