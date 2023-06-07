KTM выпустит первый мотоцикл с автоматом

Компания KTM разрабатывает новое поколение двигателя LC8, главной особенностью которого является центробежное сцепление.

Мотоциклы с роботизированной коробкой передач уже давно выпускает Honda, MV Agusta также имеет модели без сцепления. KTM пойдет дальше и реализует систему на более высоком уровне благодаря электронике.

Важной особенностью будет блокиратор вторичного вала КП, который предотвратит скатывание мотоцикла со склона, если он оставлен на передаче. На скутерах и мотоциклах с автоматом для этого установлен дополнительный рычаг ручного тормоза, здесь же будет блокиратор с электроприводом.

Еще одной интересной фишкой будет привод копирного вала коробки передач от электромотора. Он позволит быстро переключать передачи кнопками на руле либо в автоматическом режиме.

Недостатком центробежного сцепления является отсутствие плавности по сравнению с роботизированной коробкой, однако такая система легче, проще и дешевле. Если эта система будет удачно совмещена со 160-180 лошадиными силами большого твина, появится ещё один производитель, умеющий делать мотоциклы без рычага сцепления.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Журнал «Мото»

Фото: КТМ