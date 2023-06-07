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«Газпромнефть - СМ» представила высокотехнологичную продукцию на международном форуме

«Газпромнефть - смазочные материалы» поделилась успешным опытом разработки и применения специализированных масел с участниками международной выставки «Уголь и Майнинг России - 2023».

Компания представила линейку современной высококачественной продукции, созданной для горнодобывающей техники в собственном Научно-исследовательском центре, оснащение которого не имеет аналогов в России. Площадку крупнейшего отраслевого форума «Уголь и Майнинг России - 2023» посетили представители более 500 предприятий добывающей промышленности из 15 стран мира.

За Рулем

Многокомпонентные рецептуры масел «Газпромнефть - СМ» разработаны с учетом высоких нагрузок горнодобывающей техники и различных климатических зон эксплуатации оборудования. Специализированный продукт Gazpromneft Grease Nord Moly создан на самом современном синтетическом базовом масле и содержит дисульфид молибдена, что позволяет надежно защищать механизмы от износа при температурах от - 50 до +120 C. Также современные смазочные материалы обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и благодаря высоким моюще-диспергирующим свойствам минимизируют отложения взвеси горных пород в узлах экскаваторов, бульдозеров и самосвалов. «Газпромнефть - СМ» является основным поставщиком смазочных материалов для крупнейших компаний горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ, продукция компании соответствует самым высоким российским и мировым стандартам качества.

Также в рамках форума специалисты «Газпромнефть - СМ» продемонстрировали участникам работу мобильного комплекса и единственного в России цифрового сервиса по предиктивной диагностике смазочных материалов и оборудования G-Lab. Программное обеспечение, созданное на основе технологии искусственного интеллекта, сейчас применяется на 20 производственных площадках ведущих горнодобывающих предприятий страны.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - СМ»:

«Для специализированной техники и оборудования добывающей отрасли в ассортименте «Газпромнефть - СМ» представлено более 60 наименований современных смазочных материалов. Мы не только обеспечиваем партнеров высокотехнологичными и качественными маслами, но и тщательно анализируем их работу на производственных площадках. Именно это позволяет специалистам «Газпромнефть - СМ» совершенствовать существующие рецептуры и создавать масла с уникальными свойствами, не имеющими аналогов на российском и мировом рынках».

Справка:

«Газпромнефть - смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть - смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

G-Lab – единственный в России цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, предоставляющий услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования был представлен «Газпромнефть-СМ» в июне 2022 года. G-Lab позволяет оценить состояние смазочного материала и узла, в котором он применяется. Работа математической модели строится на базе накопленного опыта предыдущих исследований, что позволяет G-Lab прогнозировать срок службы смазочного материала и ресурс работы оборудования. Сервис позволяет на ранних стадиях выявить неисправность, чтобы избежать аварийного выхода техники из строя.

Научно-исследовательский центр «Газпромнефть – СМ» – единственная площадка полного цикла в России для изучения высокотехнологичных смазочных материалов. На базе НИЦ проводятся разработка рецептур, трибологические исследования, создание собственных компонентов и готовой продукции. Оборудование НИЦ помогает воссоздавать полный технологический цикл для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов.

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